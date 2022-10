Découvrez “L’Odyssée lumineuse” au parc bordelais du 11 novembre au 15 janvier 2022 avec France Bleu Gironde !

Souvenez-vous, l’an passé, vos yeux ont pétillé devant le spectacle des sculptures géantes aux mille couleurs croisées au gré de votre balade au parc bordelais. Vous allez adorer “l’Odyssée lumineuse” ! Du 11 novembre 2022 au 15 janvier 2023, “Mille et une lumière” présente son nouveau chef-d'œuvre réunissant 400 nouvelles sculptures géantes. Ce spectacle hors du commun vous attend au cœur du parc bordelais pour une fin d’année féérique. Toujours à la recherche des événements qu’il ne faut pas rater, France Bleu Gironde vous offre très prochainement vos invitations pour découvrir “l’Odyssée lumineuse”. Restez connectés !

L'Odyssée lumineuse prend ses quartiers d'hiver au parc bordelais du 11 novembre 2022 au 15 janvier 2023

Plongez dans l’univers de la fête des lanternes

A la tombée de la nuit, depuis le parc bordelais, partez pour un voyage à la découverte des animaux d’hier et de demain. Vous ne serez pas déçus puisque cette fête des lanternes a été concoctée par la famille Bouglione, habituée des grands shows qui brillent… et font briller les yeux des spectateurs. Des sculptures géantes d’indiens aux cosmonautes, en passant par l’Egypte ancienne et bien d’autres, 8 kilomètres de soie, un dinosaure de 30 mètres de long à découvrir, 18 tableaux thématiques… Le spectacle s’annonce grandiose autour de ce voyage onirique à la rencontre de ces animaux et leurs légendes.

Le premier événement 100% autonome en énergies renouvelables !

Pour que la fête soit encore plus belle et après des mois de recherche et de développement, “l’Odyssée lumineuse” se présente comme un festival éco-responsable. “Le premier événement 100% autonome en énergies renouvelables.” La soie et les peintures utilisées sont écologiques, 14 panneaux solaires viennent en appui pour éclairer toutes les lanternes, 2 groupes électrogènes fonctionnant au biocarburant viennent en renfort pour illuminer ce beau spectacle… Tout a été pensé et réfléchi pour la réussite de ce rendez-vous.

Vous croiserez ces serpents au parc bordelais pour l'Odyssée lumineuse du 11 novembre 2022 au 15 janvier 2023

Informations pratiques