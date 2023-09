France Bleu La Rochelle en direct du Grand Pavois 2023

Des centaines de bateaux. Des dizaines de milliers de visiteurs. Et une radio au cœur de l'événement : France Bleu ! Après David Morel qui était en direct ce vendredi pour aborder les formations autour du nautisme mais aussi quelques exposants gourmets et gourmands , place à David Brunier ce samedi.

France Bleu en direct ce samedi 23 Septembre dès 10h

Depuis notre espace France Bleu en plein cœur du Grand Pavois, retrouvez David Brunier entre 10h et 13h pour donner la parole à toutes celles et ceux qui font vivre ce salon hors nome : fabrication de bateau, équipements de voiliers, sport adapté, excursions... Vous allez voyager et rêver en écoutant France Bleu La Rochelle !