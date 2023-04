France Bleu Live aux 2 Alpes : comment suivre le festival ?

Vous avez gagné vos invitations pour le France Bleu Live festival aux 2 Alpes sur notre antenne ou lors de l'une de nos distributions...

Comment vous rendre aux 2 Alpes ?

La station de ski des 2 Alpes est accessible via les cars de la région et du département : Transaltitude et Cars Isère . Sur place, vous pouvez circuler entre les différents sites du festival à pied, ou via une navette gratuite.

La gare TGV la plus proche reste Grenoble, à 70 kilomètres de la station.

Le programme du festival

Le France Bleu Live festival vous accueille pour trois soirs de concert, du 18 au 20 avril.

le mardi 18 avril, l'auteure-compositrice Juliette Armanet ;

le mercredi 19 avril, le groupe Louise Attaque et ses 25 ans de carrière ;

le jeudi 20 avril, la chanteuse Jenifer forte de ses 20 ans de carrière.

Les concerts débutent à 20h15, au palais des sports.

La Nouvelle scène iséroise est à l'honneur au sein du 16-18 France Bleu Isère, au micro de Nelly Gautier le mardi 18 avril.

A distance, comment puis-je suivre le festival ?

Laissez vous guider tout au long de la semaine sur l'antenne de France Bleu Isère . Nous vous emmenons dans les coulisses du festival grâce à Arthur Deplante .

Découvrez l'artiste du soir au micro d'Emilie Mazoyer, à 19 heures au sein de l'émission Décibels . Et le lendemain, au micro de Christophe Chardon pour Côté culture, du lundi au vendredi à 9 heures.

Vivez à l'heure du festival le mardi 18 avril avec une journée dédiée sur notre antenne.

Suivez le festival en image sur notre site Internet francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux :

Les concerts seront diffusés à partir du jeudi 4 mai, à 20 heures sur France Bleu.