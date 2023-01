France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end des 21 et 22 janvier 2023.

Ou sortir le wk du 21 et 22 janvier ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... France Bleu vous propose une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges pour le week-end du 21 au 22 janvier 2023.

5ème édition du salon des vins et produits du terroir les 21 et 22 janvier 2023 Woustviller !

Ils seront plus d’une trentaine, vignerons et artisans de bouche, tous passionnés, pour discuter, échanger et partager leur métier, leurs produits, leur énergie avec chacun de vous.

Une entrée à 3 euros et un verre de dégustation gravé offert qui vous accompagne partout sur le salon pour déguster ce qui vous plaira, toujours avec modération.

Un agréable moment à partager entre amis, entre collègues, en famille.

Sur place, la possibilité de se restaurer grâce aux talents culinaires des tentations de Faust.

Plus d'information ICI

Un moment à partager entre amis ! - @JedisVin

Thé dansant le dimanche 22 janvier 2023 à Folschviller !

L'Amicale 76 vous propose un thé dansant animé par l'orchestre Les Winds.

De15h à 19h. Entrée 6 euros

Centre culturel Marcel Martin Folschviller

Le dimanche 22 janvier 2023, thé dansant Folschviller ! - @l'amicale76

Nuit de la lecture le samedi 21 janvier 2023 Sarreguemines !

Au cœur de l’hiver, la Nuit de la lecture s’imagine comme un moment de fête, convivial et familial. Pour cette 7ème édition, la nuit sera douce et ludique, propice à la lecture, à l’échange, à l’amusement autour des jeux et des mots dans une ambiance particulière, celle de la nuit.

Cette nouvelle édition, organisée par le Centre national du livre, s’articulera autour du thème de la peur.

Chacun peut venir en pyjama avec duvet, oreiller, doudou et autres compagnons de l’endormissement pour participer aux diverses animations ou tout simplement s’installer pour lire un livre à la lumière d’une bougie.

Le samedi 21 janvier 2023 de 18 :00 à 21 :00 : Entrée libre

Lieu Médiathèque communautaire de Sarreguemines

Nuit de la lecture le samedi 21 janvier, une sortie pour toute la famille ! - @MédiathèqueSarreguemines

Visite guidée gros ouvrage du Hackenberg les 21 et 22 janvier 2023 !

Partez à la découverte de la Ligne Maginot en compagnie d'un membre de l'association Amifort. Réservation recommandée via le site internet www.maginot-hackenberg.com .

La visite du fort dure environ deux heures et se déroule dans un environnement souterrain où la température est stabilisée à 12° toute l'année. Pour votre confort prévoir des vêtements en conséquence.

Le Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring fait partie des grands sites touristiques du réseau MOSL QUALITE.

Contact Amifort : 03 82 82 30 08

"Le manga" : Exposition a Florange jusqu'au 28 janvier 2023 !

L'exposition propose de découvrir les principes de base des mangas et de leurs différents courants, ainsi que les spécificités des BD créées en Corée et en Chine.

Tous les jours sauf le lundi et le dimanche. Les mardis de 14h00 à 18h00, les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et les vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Entrée gratuite : Médiathèque 51, avenue de Lorraine Florange

Une idée de sortie pour toute la famille ! - Source/crédits : © Spootnik Studio

Festival Luminescences Amnéville jusqu'au 25 mars 2023 !

Dès la tombée de la nuit, partez à la découverte des 6 univers du sentier de lanternes dans un parcours lumineux et sonore au coeur d’un jardin féerique.

Le Pays des Rêves, nos Amis les Petites Bêtes, le Sanctuaire des Airs, les Jardins Sous-Marins, le Potager en folie ou encore les Mystères de la Nuit sont autant de lieux à découvrir durant votre aventure.

Venez vivre une expérience entre amusement et émerveillement pour une sortie en famille inoubliable avec vos enfants !

Toutes les infos dans notre article .

Fabuleux tout simplement.... A ne pas rater, à faire en famille ! - Source/crédits : Zoo d'Amnéville

Visite guidée : Metz la Royale : embarquement pour le siècle des Lumières, le samedi 21 janvier 2023 !

Le représentant de Louis XV à Metz vous raconte la façon dont il a transformé la cité, malgré les défis de taille qui l'attendaient. Revivez avec lui ces moments comme si vous y étiez ! Une visite hors du temps, instructive et pleine d'humour. Dès 8 ans. Réservation obligatoire.

Infos & réservation obligatoire par téléphone ou par mail : contact@echappees-temporelles.com Parcours adapté aux PMR. Règlement sur place, en espèces.

Organisateur : Échappées temporelles - Visites théâtralisées & jeux culturels à Metz : 06.84.14.08.94

Plein tarifs : 13.00 € et pour les enfants - de 8 ans : gratuit

Une visite hors du temps, instructive et pleine d'humour. - Source/crédits : Pascale Meyer Photographiste

Et pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook - Twitter et Instagram.