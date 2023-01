France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end des 28 et 29 janvier 2023

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... France Bleu vous propose une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges pour le week-end à venir.

Le rendez-vous des épicuriens 🍇

22ème salon des Vins de Faulquemont s'installe tout le week-end au COSEC Aloyse Blanchard de Faulquemont, organisé par la Confrérie de la St Vincent.

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre de nombreux producteurs de vins et produits du terroir, et profitez aussi d'un déjeuner musical le dimanche dès 13h.

Entrée libre. Ambiance assurée et restauration sur place, sur réservation pour le dimanche midi.

Amitié & produits du terroir

Grand marché du terroir franco-allemand ce dimanche 29 janvier place de la République à Metz organisé par un groupe d'étudiants en master à l'IAE de Metz.

Pour la treizième édition du marché du terroir, 40 producteurs de France et d'Allemagne seront présents. Des artistes chanteront en français et en allemand, et il sera possible de se restaurer sur place.

En parallèle des 60 ans du Traité de l'Élysée qui célèbre la réconciliation franco-allemande, de nombreuses activité ludiques seront proposées, notamment par l'UNESCO, et un concours du plus joli dessin aura lieu sur le thème « paix et fraternité ».

Ça bouge dans la maison 🏘

Troisième édition du Salon Conseil Habitat de Florange : rendez-vous tout le week-end, de 10h à 18h, au COSEC du Haut-Kême pour découvrir toutes les solutions à vos questions logement.

Que vous souhaitiez construire, agrandir, rénover ou bien équiper votre habitat : vous trouverez sur ce salon des professionnels proches de chez vous qui sauront vous accompagner dans vos travaux, quelque soit le domaine.

Entrée & parking gratuits. Retrouvez la liste de tous les exposants sur le site du salon.

Les idées sorties en plus !