France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end du 10 et 11 septembre ?

Bourse de Créhange Auto Rétro 57 les 10 et 11 septembre 2022 !

La bourse de Créhange est la 29ème édition et depuis plus de 20 ans organisé par Auto Retro 57 ! plus de 2000 voitures et 6000 visiteurs 120 boursiers fidèles, un événement attendu par les amateurs de voitures anciennes. Deux journées de rencontres et d'exposition pour tous véhicules anciens. Rendez-vous au complexe sportif de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche.

Une sortie à faire en famille, les 10 et 11septembre 2022 - @AutoRetro57

Prix de l’entrée 6 € / entrée gratuite pour les enfants accompagnés également pour les moins de 15 ans... Tél : 06 80 85 57 75.

Running Trail Terville les 10 et 11 septembre 2022 !

L' association le Running Trail Tervillois organise les 10 et 11 septembre 2022 un événement Trail à Terville. Le but de cet événement est de promouvoir la pratique de la course à pied et de permettre à l'association de se faire connaître et financer les projets du club. Le Trail se déroule dans la région de Thionville, avec un départ à Terville le tracé permet de traverser l’histoire de la région.

Chaussez vos baskets pour la journée du Trail les 10 et 11 septembre 2022 ! - @HemeraTrailAssociation

Tout le programme à retrouver ICI.

Fête de la pomme à Ban-saint-Martin les 10 et 11 septembre 2022 !

Pour sa 8ème édition, la fête de la pomme vous en fera voir de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres sur la place de la-Hottée-de-pommes le tout agrémenté de musique.

Animations à tomber dans les pommes pour toute la famille, des stands d’artisanat-terroir et de nombreux points de restauration.

Les pommes sont bonnes pour la santé, venez en famille les 10 et 11 septembre ! - @VilleBanStMartin

Fête des associations samedi 10 septembre 2022 à Fameck !

Retrouvez à la cité des sports de Fameck de 15h00 à 21h30 par la rue Antoine-de-Saint-Exupéry Parking cité des sports, à partir de 15h des jeux et animations, des Olympiades des familles et en soirée le concert du groupe Anachrony et un show sensationnel son et lumière !

Venez à la rencontre de plus de 40 associations ! De 15h à 19h le 10 septembre 2022. - @VilleDeFameck

Fête patronale à Amanvillers les 10 et 11 septembre 2022 !

Pour le plaisir des petits et des grands :

Vous seront proposés les traditionnels manèges, le palais du rire, la fameuse pêche aux canards, les incontournables balades en poney, un vide-grenier. Petite restauration su place.

Deux journées à vivre en famille ! - @VilleAmanvillers

Festival Moselle Ecologie Rémilly les 10 et 11 septembre 2022 !

Autour de gestes responsables et du respect de la nature, venez profiter d’animations gratuites en famille.

Pour les marchés des producteurs et artisans locaux, n’oubliez de prendre vos propres contenants !

Programme détaillé : https://www.moselle.fr/festivalmoselleecologie

Nouvelle édition de Festival Moselle Écologie les 10 et 11 septembre ! - @FestivalMoselleEcologie

Fête patronale à Fleury les 10 et 11 septembre 2022 !

Rendez-vous à la salle polyvalente Raymond Feldmann, chemin de Metz à Fleury. Pour y découvrir une tombola, un vide grenier, la tournée des rubans et y apprécier sur place la restauration et la buvette.

Fleury en fête les 10 et 11 septembre 2022 ! - @VilleDeFleury

