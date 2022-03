A vos agendas ! Ces 12 et 13 Mars 2022 : l'envers de la toile, le bon côté de la Force et des chants en fleur sont à découvrir.

France Bleu Lorraine vous propose : où sortir ce week-end du 12 et 13 Mars?

Dans les coulisses

Visite guidée sur Les Coulisses du cinéma CGR (communément appelé Méga Kiné) ce samedi à 17h30 à Freyming Merlebach.

Découvrez l’envers du décor et les secrets du septième art au cours d'une visite des installations techniques et des modes opératoires du cinéma. Et pourquoi ne pas en profiter pour vous faire une toile avant ou après la visite !?

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entrée gratuite. Uniquement sur réservation auprès de l'Office de Tourisme CC de Freyming-Merlebach au 03 87 90 53 53.

à réécouter Dans les coulisses du cinéma CGR à Freyming Merlebach

Que la Force soit avec eux !

Compétition régionale de sabre laser dimanche de 10h30 à 16h30, salle d'Armes de Metz Belletanche.

Metz accueillera la troisième étape du circuit régional de combat au sabre laser. Une quarantaine de combattants s'affronteront pour se rapprocher du titre de champion Grand Est. Venez soutenir les combattants du club messin : l'Académie de la Force.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entrée libre. Renseignements sur le site du club L'Académie de la Force.

à réécouter Parenthèse Nature présente Le Grand-Est, une exposition à ciel ouvert avec France Bleu Lorraine

15ème édition du Printemps Musical en Pays Mosellan du samedi 12 au dimanche 27 mars avec de nombreux concerts dans plusieurs communes du nord mosellan.

Retrouvez 8 concerts et événements musicaux entièrement gratuits durant ses trois week-ends dans 7 communes du pays Mosellan de Gavisse à Mondorff en passant Kanfen ou Gavisse.

Au programme de ce premier week-end de festivités : un atelier vocal ouvert à tous ce samedi à Roussy-le-Village; Take a snap, un quintette vocal a capella toujours à Roussy et enfin un quatuor de trombones Aaron Quartet dimanche en l'église de Gavisse.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entrée libre pour tous les événements. Programme complet sur le site de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Les idées de sorties en plus