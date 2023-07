France Bleu Mayenne en direct de la fête de la Madeleine à Mayenne vendredi 21 juillet

La fête de la Madeleine est de retour du vendredi 21 juillet 2023 au dimanche 23 juillet 2023 à Mayenne. C'est une tradition à ne pas rater et France Bleu Mayenne est partenaire.

ⓘ Publicité

Une fête unique en Mayenne

Cette année encore, la fête de la Madeleine se compose de trois événements : il y a une partie foire-exposition, une partie foire agricole et une partie fête foraine. La foire-exposition donne la possibilité aux nombreuses entreprises (électroménager, automobile), artisans et commerçants de retrouver leurs clients et d'en rencontrer des nouveaux à travers de nombreux stands. La foire agricole sera, elle aussi, bien garnie avec la présence de plus de 450 animaux, des animations autour du lait et de la traite ainsi que plusieurs concours, notamment un sur les races bovines. La fête foraine sera installée juste à côté sur l'esplanade François Mitterrand, une soixantaine d'attractions, manèges et stands de confiseries vont ravir petits et grands. Celle-ci se terminera un jour après le reste de la foire, soit le lundi 24 juillet 2023 au soir.

Malheureusement, le feu d'artifice, qui traditionnellement est tiré le lundi soir, n'aura pas lieu cette année. En cause, des périmètres de sécurité de plus en plus difficiles à faire respecter alors qu' "on garde en mémoire le drame qui s'est produit l'an dernier à Cholet" explique le maire de Mayenne Jean-Pierre Le Scornet. Les conditions météorologiques sont aussi une raison de l'annulation du feu d'artifice, les restrictions d'eau ne permettant pas l'irrigation de la pelouse essentielle à la sécurité en période de sécheresse . En contrepartie, la foire va gagner en fluidité de circulation grâce à une diminution du barriérage.

Un événement convivial

Comme de coutume, l'entrée de la foire est gratuite et donne la possibilité aux visiteurs de flâner entre la fête foraine, la foire expo et la foire agricole. "La convivialité sera le maître-mot de cette 51e édition qui se veut être un endroit de fête et de rassemblement pour la famille et les amis" explique le président de Mayenne foires et salons Jean Maurice Mesnage . Le point culminant de l'événement sera la soirée dansante du samedi 22 juillet animée par Six Machine. À noter que cette année, la collectivité souhaite mettre l'accent sur la gestion des déchets avec l'organisation d'une grande collecte de cartons.

France Bleu Mayenne sera sur place

France Bleu Mayenne sera présent sur la foire le vendredi 21 juillet pour le 16h-19h. L'émission sera animée par Benoit Thérèze.