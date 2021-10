France Bleu Périgord vous offre une composition forestière automnale d'une valeur de 310 €

Gagnez une magnifique panière composée de plantes et d'arbres miniatures, à l'occasion du Salon des métiers d'Art de Terrasson les 16 et 17 octobre 2021.

En jouant sur France Bleu Périgord, dans "Circuit bleu, Côté jeu, le Dordogne Poursuite", vous pouvez gagner un cadeau d'une valeur de 310 euros.

Une panière réalisée par le vannier Olivier Ton de 70cm de diamètre sur 25 cm de haut. Elle est composée de plantes et arbres de la forêt pour la reconstituer en miniature : un petit chêne, bruyères, conifères, vivaces, mousses.... un véritable tableau forestier automnal. La décoration est réalisée à partir de pièces en bois et de champignons réalisés par François Valente (un tourneur sur bois présent au Salon des métiers d’Art de Terrasson). Toutes les plantes sont en pot pour pouvoir être éventuellement replantées.

petit chêne, bruyères, conifères, vivaces, mousses.... - Younes ROUISSI

Un cadeau en lien avec le Salon des métiers d'Art qui se déroule les 16 et 17 octobre 2021 de 10h à 19h à Terrasson-Lavilledieu (entrée gratuite). Toute la journée, vous pourrez découvrir de nombreux artisans. Porté par l'Office de Tourisme de Terrasson Vézère Périgord Noir en partenariat avec l'association Arts et Créations et la ville de Terrasson-Lavilledieu, ce rendez-vous permet de mettre en valeur l'artisanat d'Art.

Un Salon à suivre aussi sur Facebook.

La panière est réalisée par le vannier Olivier TON qui mesure 70cm de diamètre sur 25 cm de haut. - Younes ROUISSI

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour...

Et nouveauté cette année ! Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à11h50 …. tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !