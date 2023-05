France Bleu Picardie passe la journée au parc Astérix

1 journée au parc Astérix, dans les coulisses avant l’ouverture, et dans TOUTATIS, la nouvelle attraction à sensation forte du parc.

Le grand huit de tous les records

Après plus de 2 ans de travaux, TOUTATIS vous attend. Sensation forte garantie !

7 accélérations en avant et en arrière jusqu’à une vitesse maximale de 110km/h (record de France).

Une flèche verticale de 51m de hauteur, une chute inclinée à 101°, 3 inversions, et 23 airtimes, 23 moments où vous allez décoller de votre siège (record du monde pour un grand huit en acier).

Le programme de la journée

Rencontre avec ceux qui font vivre le parc et découverte du Festival Toutatis.

8h40 – Le parc avant l’ouverture au public avec Sébastien RETAILLEAU, Directeur Général Adjoint en charge de l’Exploitation

9h05 - Les spectacles sur Parc Astérix avec Sébastien RETAILLEAU, Directeur Général Adjoint en charge de l’Exploitation

Sébastien RETAILLEAU, Directeur Général Adjoint en charge de l’Exploitation du Parc Astérix © Radio France - Florian Dubois

10h50 – Se restaurer au parc Astérix avec David BOUVET, Directeur du Pôle Hôtelier, de la Restauration et des services marchands

David BOUVET, Directeur du Pôle Hôtelier, de la Restauration et des services marchands du Parc Astérix © Radio France - Florian Dubois

11h50 – Travailler au parc Astérix avec Yamina BOUCIF, Responsable Ressources Humaines Opérationnelle

Yamina BOUCIF, Responsable Ressources Humaines Opérationnelle du Parc Astérix © Radio France - Florian Dubois

Retrouvez les offres d’emploi du Parc Astérix sur le site recrutement.parcasterix.fr

16h10 – Le Festival Toutatis expliqué par Guy VASSEL, Directeur Général Adjoint, Marketing, Communication & Ventes

Guy VASSEL, Directeur Général Adjoint, Marketing, Communication & Ventes du Parc Astérix © Radio France - Florian Dubois

17h10 – Un séjour au Parc Astérix ? Présentation des hôtels par David BOUVET, Directeur du Pôle Hôtelier, de la Restauration et des services marchands

17h45 – Infos pratiques et astuces de Guy VASSEL, Directeur Général Adjoint, Marketing, Communication & Ventes

Embarquez vous aussi à bord de TOUTATIS !

TOUTATIS – Première vidéo On-ride (POV) – Parc Astérix 2023