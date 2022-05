France Bleu Picardie vous emmène aux journées des plantes de Chantilly

C'est l'événement du printemps : les journées des plantes au château de Chantilly du 12 au 15 Mai. Le rendez-vous des familles, des passionnés de jardin, de plantes et de nature à ne surtout pas louper. France Bleu Picardie vous y emmène le dimanche 15 Mai, émission spéciale de 9h à 12h30.

C'est le loisir préféré des français : le jardinage a désormais son événement incontournable dans l'Oise ! Les journées des plantes de Chantilly vous donnent rendez-vous du 12 au 15 Mai autour d'exposants passionnés pour découvrir les joies du jardin mais aussi partager l'amour des plantes, des fleurs et de la nature.. Poussez les grilles du château de Chantilly du 12 au 15 Mai et prenez l'air en famille face à l'un des plus beaux châteaux de France.

France Bleu Picardie en direct de l'événement

Le dimanche 15 Mai, France Bleu Picardie s'installera de 9h à 12h30 dans les jardins du château de Chantilly pour vous faire vivre ces journées des plantes. Conseils jardins, Histoire, patrimoine, idées sorties et bonnes adresses : 2 heures de découverte orchestrées par Maxime Schneider et l'historien Maxime Patte. Passez nous voir, on a plein de surprises à vous offrir !

Gagnez vos pass famille en écoutant France Bleu Picardie

France Bleu Picardie, partenaire des journées des plantes de Chantilly, vous offre tous les jours vos pass famille pour profiter de cette belle fête de la nature. Ces pass donnent accès à 2 adultes et 2 enfants à l'événement mais aussi à l'intégralité du domaine de Chantilly : le château, les jardins, les expositions, les grandes écuries, ...