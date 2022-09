Freddie Mercury : quel est cet hommage que lui rend la côte d'Azur ce soir au Hard Rock Café ?

Des animations sont prévues pour célébrer l'anniversaire de Freddie Mercury (lundi 5 septembre), et récolter des fonds pour aider la lutte contre le SIDA.

Le passage de Freddie Mercury à Berre-les-Alpes

Pas étonnant que les Azuréens soient particulièrement sensibles aux célébrations autour du chanteur, qui était venu en 1978 passer deux mois à Berre-les-Alpes afin d'enregistrer une grande partie de l'album Jazz.

Freddie Mercury, 76 ans, ce lundi

Les fans du chanteur le savent, Freddie Mercury aurait eu 76 ans lundi 5 septembre 2022. Chaque année, autour de cette date, les restaurants Hard Rock s'animent autour du chanteur emblématique de Queen, mort du SIDA en 1991. Les employés sont notamment habillés façon Freddie Mercury, une moustache géante sur l'établissement,... Et ce lundi, il y a donc une soirée (a kind of) magic !

Six artistes chantent Freddie a capella

Le jour de l'anniversaire de Freddie Mercury, le Hard Rock de Nice reçoit Another Kind of Magic. Un groupe de six artistes qui a la particularité unique (et innovante) de présenter ses plus grands tubes chantés entièrement a capella.

Freddie Mercury s'est imposé à nous - Florent, le groupe Another Kind of magic

Florent du groupe Another Kind of Magic souligne l'intemporalité de Queen. Un groupe toujours tendance grâce au film Bohemian Rapshody. Même si les plus jeunes connaissent surtout les chansons, pas l'audace du groupe à l'époque.

Florent d'Another Kind of magic à France Bleu Azur : "certains jeunes ont fait des recherches sur Freddie Mercury" Copier

Pratique

Le Hard Rock Café Nice, promenade des Anglais, débute sa soirée exceptionnelle à partir de 20h. La réservation est conseillée.