Gagnez vos entrées pour Nausicaá avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez des entrées dans les sites touristiques du Nord Pas-de-Calais.

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Gagnez vos entrées à Nausicaá - Centre national de la Mer

Vous avez votre carte ? Participez cette semaine au tirage au sort pour gagner une entrée pour deux personnes à Nausicaá - Centre national de la Mer.

Le plus grand aquarium d'Europe à Boulogne-sur-Mer vous attend tous les jours de 9h30 à 18h30. Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes de 18 ans et plus.

Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les partenaires de la carte Club de France Bleu Nord

La Coupole à Wizernes : une fois 4 entrées

La Coupole, à quelques kilomètres de Saint-Omer, est un centre d'histoire et planétarium 3D. Pour en savoir plus : le site de la Coupole.

Musée de la céramique à Desvres : une fois 4 entrées

Le musée de la Céramique retrace l'histoire de la magnifique faïence de Desvres, réputée dans le monde entier. Pour en savoir plus : le site du Musée de la céramique.

Écomusée de Fourmies : une fois 4 entrées

L'Écomusée comporte deux musées : le musée du verre et le musée du textile et de la vie sociale. Pour en savoir plus : le site de l'Écomusée de l'Avesnois.

Laby’parc du Touquet : deux fois deux entrées

Laby'parc est un parc de loisirs et d’attractions nature à 7 km du Touquet et de Stella-Plage, sur la Côte d’Opale. Pour en savoir plus : le site du Laby'parc du Touquet.

Char à voile Club de la côte d’opale à Boulogne-sur-mer : deux fois deux places

Pour en savoir plus sur le CVCCO : le site du Char à voile Club de la côte d'opale.

Le golf du Touquet : deux fois deux entrées

Le golf du Touquet, un des plus grands complexes de golf en Europe, possède trois parcours. Pour en savoir plus : le site du golf du Touquet.

Musée de France Roger Rodière à Montreuil-sur-mer : une fois 4 entrées

Installé dans la Citadelle de Montreuil-sur-mer, le musée retrace l'historique de la ville. Pour en savoir plus : le site du Musée de France Roger Rodière.

Cita-Parc à Lille : deux fois deux places

Le parc familial est installé à la Citadelle de Lille. Pour en savoir plus : le site de Cita-Parc.

Le centre d'interprétation sur la Première Guerre mondiale est logé sous une pyramide de verre. Pour en savoir plus : le site de Plugstreet 14-18 experience.