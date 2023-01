Avec France Bleu Périgord gagnez un séjour pour deux au Domaine de Sarlandelle à Sarlande en Périgord Vert

Le Domaine de Sarlandelle est situé à Sarlande en Périgord Vert au nord-est de Thiviers. Il abrite dans un cadre de verdure 3 gîtes indépendants. C'est au calme et en amoureux que vous profiterez d'un des 3 petits chalets. Au programme d'un week-end : 2 diners 1 déjeuner et 2 petits déjeuners + jacuzzi ou un bain nordique chauffé à 37°. Pour votre plaisir un barbecue est aussi à votre disposition. Un séjour valable 1 an et d’une valeur de 460 €.

Tipi Louis - Domaine de Sarlandelle - Domaine de Sarlandelle

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord.

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 31 janvier au vendredi 3 février 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par la Parka verte de la nouvelle collection France Bleu Périgord.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !