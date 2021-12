Gagnez un week-end pour deux à Limoges pour profiter du Village de Noël

Noël à Limoges

Du 1er au 31 décembre la ville de Limoges vous offre de quoi passer des fêtes de fin d'année féériques. Des chalets gourmands, des animations, une patinoire géante, des artisans d'art pour vos idées de cadeaux, des vitrines animées et bien sûr, le chalet du Père Noël ! Tout le programme ici

Quelques animations lumineuses de Limoges - @ville de Limoges / France Bleu Limousin

Restez sur place pour profiter de toutes ces animations !

Un week-end pour deux personnes à gagner

France Bleu Limousin, partenaire de "Noël à Limoges" vous proposera de nombreuses émissions en direct pour découvrir le large programme mis en place pour les petits et les grands.

Pour apprécier pleinement toutes les animations, France Bleu Limousin vous offre :

Un week-end pour 2 dans un hôtel de Limoges

un repas pour deux dans un restaurant du centre ville

un Limoges City Pass 48H pour 2 personne pour un accès gratuit aux sites incontournable *

* Ce Limoges City Pass est offert en partenariat avec l'Office de Tourisme de Limoges et vous offre la possibilités, pendant 48h, de visiter les sites touristiques incontournables et de profiter de nombreuses gratuités et réductions. Le programme ici

Séjour valable jusqu'au 31 décembre 2021