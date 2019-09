Gagnez une semaine pour 4 personnes en Corse et ressourcez vous en pleine nature

Du 30 septembre au 4 novembre, c’est une semaine pour 4 personnes en Haute-Corse, que l’équipe d’Embarquement immédiat et Gîtes de France vous proposent de gagner.

Vous serez hébergés au Gîte La Bergerie à Feliceto, en Haute Corse.

Séjournez dans une maison indépendante de 130 m² comprenant 4 chambres avec climatisation, 2 Terrasses de 28 et 32 m², salons de jardin, transats, barbecue, piscine privative (4x8 mètres) ouverte toute l'année et sécurisée par une barrière, parking…

Vous bénéficierez également d’un panier gourmand et d’activités sportives pour 4 personnes sélectionnées en fonction de la saison.

Gîtes de France

Créé en 1955, Gîtes de France est devenu un acteur incontournable du tourisme en France.

Un acteur qui a révolutionné les codes du secteur, en défendant un tourisme différent, qui favorise la rencontre et le partage et qui respecte et fait vivre l’identité des territoires.

Gîtes de France promeut encore aujourd’hui un tourisme authentique d’accueil chez et par l’habitant, où la rencontre, la convivialité et la simplicité sont de mise.

Garants et ambassadeurs de ces valeurs, les 42.000 propriétaires Gîtes de France accueillent leurs hôtes dans leurs 70 000 hébergements partout en France, à la campagne, à la montagne, en mer ou en ville.

Les vacances Gîtes de France sont avant tout l’histoire d’une aventure humaine et la richesse d’une expérience à vivre à chaque fois différente.