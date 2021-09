Gagnez vos entrées pour l'écomusée de l'Avesnois avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez des entrées dans les sites touristiques du Nord Pas-de-Calais. Cette semaine : des entrées pour l'Ecomusée de l'Avesnois

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Gagnez vos entrées pour l'écomusée de l'Avesnois

Vous avez votre carte ? Participez cette semaine au tirage au sort pour gagner une entrée pour deux personnes à l'écomusée de l'Avesnois

2 musées installés au cœur d'un patrimoine industriel d'exception :

- Une ancienne verrerie de 1823, l’AMV - atelier-musée du verre à Trélon présente une collection de machines, outils et productions verrières. Le savoir-faire y est préservé par les démonstrations de soufflages permanents, les ateliers et les résidences de designer.

- Le MTVS - musée du textile et de la vie sociale occupe une filature de laine peignée de 1863 avec sa machine à vapeur ainsi qu’un impressionnant parc de machines en fonctionnement. Un parcours muséographique plonge le visiteur dans la vie quotidienne du monde ouvrier à la fin du 19ème.

