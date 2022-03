Le petit village de Sault-les-Rethel, situé dans les Ardennes, va connaître, ce week-end, une agitation inhabituelle, à l'occasion du festival de la bière artisanale qui y est organisé. Blondes, brunes, ambrées et blanches seront de la partie ! France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos entrées !

Gagnez vos entrées pour le festival de la bière artisanale de Sault-lès-Rethel ayant lieu les 12 et 13 mars !

Le festival de la bière artisanale aura lieu ce week-end, dans les Ardennes ; plus précisément dans la petite commune de Sault-lès-Rethel.

Il s'agira de la cinquième édition de ce festival très attendu par les amateurs de mousse.

Sur deux jours, les 12 et 13 mars, les visiteurs pourront profiter des témoignages de brasseurs, mais également déguster* quelques bonnes bières, se restaurer ou encore profiter de l'ambiance musicale proposée.

C'est également un moyen plutôt original et sympa de préparer la Saint-Patrick, qui aura lieu quelques jours après, le 17 mars !

Pour en savoir plus, et notamment le détail du programme et l'adresse de l'évènement, vous pouvez vous rendre sur ce site d'information touristique.

Pour l'occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places toute cette semaine : écoutez bien l'antenne et composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'on vous offre des places !

Bonne chance et bonne dégustation de bières... avec modération, bien sûr !

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.