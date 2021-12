Jeu - Gagnez vos invitations pour découvrir les Lumières légendaires à Bordeaux !

Jusqu'au 2 janvier 2022, la magie des fêtes de fin d'année et la féerie de couleurs s'invitent au parc bordelais. Les Lumières légendaires investissent ce parc bien connu des Girondins pour proposer son "Monde merveilleux des couleurs". Au programme : lanternes, décors enchanteurs et sculptures époustouflantes pour faire briller les yeux des grands et des petits à la nuit tombée. Magique !

Depuis son lancement, ce spectacle hors normes attire les visiteurs prêts pour une promenade onirique hors du temps et de l'espace autour des différents tableaux thématiques évoquant la légende des lanternes. C'est l'événement de cette fin d'année et l'occasion parfaite pour se retrouver pour rêver en famille ou entre amis.

