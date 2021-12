Gagnez vos places pour le Grand Cirque de Noël de Muizon, pour un Noël plein d'émerveillement !

Qui dit Noël, dit évènements festifs et émerveillement de tous les instants ! Et ça tombe bien, car le Grand Cirque de Noël vous ouvre ses portes en décembre à Muizon ! Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous pouvez gagner vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne !

La féérie de Noël sera bel et bien présente à Muizon, en cette fin d'année. Après une année 2020 compliquée et l'impossibilité pour Muizon Spectacles de présenter son nouveau chef-d'œuvre le Grand Cirque de Noël, 2021 est arrivée et, avec elle, enfin, une lueur d'espoir !

Il était une fois de la voltige, des chevaux, des chèvres et la magie de Noël...

Depuis le 4 décembre dernier et jusqu'au 26 décembre prochain, le premier Grand Cirque de Noël a donc lieu à Muizon. Neuf représentations exceptionnelles d'un show équestre réunissant une dizaine d'artistes et autant d'animaux. Parmi ces animaux, il y a évidemment des chevaux, mais également des chèvres, des cochons et un chien. Tous sont en parfaite harmonie avec la troupe du Grand Cirque de Noël et leur solide complicité s'en ressent lors du spectacle.

Un spectacle féérique, à ne pas manquer ! - Amy Stigal

L'histoire est celle d'un jeune garçon qui va faire connaissance de monsieur César, le chef d'une équipe de faiseurs de rêve. Ensemble, ils vont essayer de retrouver le Père Noël afin de faire revivre la magie de Noël.

La bande-annonce du spectacle

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Audacieux mélange entre de fantastiques acrobaties équestres et une intrigue rythmée pleine d'humour, le nouveau spectacle de Noël raconte avec entrain les dessous de la vie d'un cirque,. Voltige et jonglerie équestres, contorsion ou bien encore animaux savants : vous serez servis par tant de féérie !

Dates & horaires

Il y a beaucoup de dates prévues pour les représentations du Grand Cirque de Noël, mais les places partent vite, donc ne tardez pas !

- Samedi 4 et dimanche 5 décembre à 14h30

- Samedi 11 décembre à 14h30

- Dimanche 12 décembre : COMPLET

- Vendredi 17 décembre à 13h30 et 20h

- Samedi 18 et dimanche 19 décembre à 14h30

- Dimanche 26 décembre à 14h30

Le site ouvrira ses portes une heure avant le début de spectacle et un entracte de 20 minutes vous sera proposé.

Si vous ne parvenez pas à gagner vos places dans Côté Jeu sur France Bleu Champagne-Ardenne, vous pourrez toujours acheter vos entrées sur place, ou le faire en ligne ici.

Pour jouer dans Côté Jeu, c'est au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) que vous devrez tenter votre chance entre 11h et midi, du lundi au vendredi.

Bonne chance à tous !