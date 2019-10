Gagnez votre « Pass Experience 5 jours » pour 2 personnes avec Visit Paris Région

Du 26 au 31 octobre, jouez et gagnez ce superbe cadeau, valable pour 2 personnes.

Paris, France

Une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris

• Un Pass transport

Dès votre arrivée à l’aéroport, utilisez en toute liberté et en illimité tous les transports en commun de Paris et sa région.

Accès métro, bus, tramway, RER, Orlybus, Roissybus et Orlyval.

• Une croisière sur la Seine

Tour Eiffel, musée du Louvre, Cathédrale Notre-Dame,… Découvrez les joyaux de Paris au fil de l’eau et profitez d’un point de vue incomparable sur la ville Lumière.

Embarquement près de la Tour Eiffel, commentaire disponible en plusieurs langues, durée d’1h.

• Un tour de Paris en bus panoramique

Perché sur le toit d’un bus à impérial, sillonnez les rues de Paris en toute liberté : montez et descendez quand vous voulez et prenez le temps de flâner.

Commentaires audios en plusieurs langues.

• Un Paris Museum Pass

Profitez de l’accès à plus de 50 musées et monuments de Paris (musée du Louvre, Tours de Notre-Dame, arc de Triomphe…) et de sa région (château de Versailles, château de Fontainebleau…).

Plus besoin de faire la queue pour acheter votre billet dans chaque site.