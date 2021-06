Gagnez votre pass VIP pour la soirée de clôture du Brive festival le dimanche 25 juillet

France Bleu Limousin vous offre la soirée pour les concerts de clôture du Brive festival le dimanche 25 juillet 2021. Vous assisterez aux concerts des artistes Vianney, Chatherine Ringer et Baptiste Ventadour, en profitant d'une prestation haut de gamme comprenant le repas assis et votre place en carré OR. Pour participer, il suffit de trouver les bonnes réponses aux questions posées, et de laisser vos coordonnées via le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au mercredi 14 juillet midi pour tenter votre chance.

Brive festival du 22 au 25 juillet

Le Brive Festival se veut urbain et familial, avec une programmation mélangeant artistes phares de la scène nationale et artistes régionaux.

L'édition de juillet 2021 fêtera les retrouvailles avec le public, avec les meilleurs artistes réunis sur scène : Jean-Louis Aubert, Trois Cafés Gourmands, Suzane, Vitaa & Slimane, Pomme, Samaka, Rivo, Grands Corps Malade, Claudio Capéo, Hoshi, et pour la soirée de clôture à laquelle vous pourrez assister en VIP le dimanche 25 juillet Vianney, Catherine Ringer et Baptiste Ventadour.

Le Brive Festival accueille les meilleurs artistes du moment jusqu'au 25 juillet 2021

Retrouvez toute la programmation et réservez vos places sur le site du Brive Festival.