Gagnez votre séjour à Evian-les-Bains pour le Fabuleux Village des Flottins 2022

Les Flottins sont nés de l’imagination d’Alain Benzoni, directeur du Théâtre de la Toupine et grand amoureux de la montagne et du Léman. Ce petit peuple imaginaire investit la ville d’Evian chaque hiver depuis 16 ans et transforme la ville sous des tonnes de bois flotté.

Le bois flotté ce sont ces troncs et autres branchages que les rivières et cours d’eau qui alimentent le lac Léman charrient tout au long de l’année et qui viennent s’échouer sur les plages. Grâce au talent de sculpteurs autodidactes ou sortis des Beaux-Arts, ils prennent vie et sont transformés en centaines de personnages de toute taille qui seront exposés pendant 3 semaines dans les rues d’Evian.

Affiche Le fabuleux village des flottins à Evian

Pour vous

4 nuitées maximum au Hilton Evian-les-Bains

en chambre deluxe (vue lac)

avec petit-déjeuner inclus pour 2 personnes

et l'accès au spa

Séjour valable uniquement pendant la durée du Fabuleux village des flottins.