Gagnez votre week-end avec hôtel et restauration au cœur du Périgord Noir

France Bleu Limousin et le Domaine du Terroir, vous offrent votre week-end au cœur du Périgord Noir. Pour participer, il suffit de trouver les bonnes réponses aux questions posées, et de laisser vos coordonnées via le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 4 juillet midi pour tenter votre chance.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Un véritable havre de paix avec un magnifique point de vue sur la vallée

Vue d'une des chambres de l'Hôtel du Domaine du Terroir, dans le Périgord Noir - © ledomaineduterroir.fr

Le Domaine du Terroir vous propose un Restaurant, un Hôtel sur un espace boisé de 25 hectares. C'est dans ce cadre verdoyant que les maîtres du lieu, Sandra et Siegfried et leur équipe vous accueilleront pour un séjour* comprenant une nuit pour deux personnes, ldeux petits déjeuners et deux repas au restaurant du Domaine du Terroir. Vous allez ainsi (re)découvrir la cuisine traditionnelle du Sud-Ouest et ses spécialités Périgourdines.

* Séjour à réaliser entre le 1er septembre et le 30 juin (le Domaine du Terroir est fermé du 1er décembre au 1er mars) sur réservation et sous réserve de disponibilité. Le séjour ne comprend ni la taxe de séjour (par personne et par nuit) ni les boissons.

Vous pourrez profiter pendant votre séjour de la très belle piscine extérieure chauffée.