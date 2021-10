Geocaching, le vigneron et le pèlerin à Ottrott

Du 14 au 17 octobre, venez tous redécouvrir la route des vins pour la 2ème édition du Fascinant Week-end. Du nord au sud, la Route des Vins d’Alsace sera rythmée par plus de 100 manifestations qui raviront aussi bien les petits et les grands, les sportifs, les épicuriens ou les amateurs de culture.

Vous connaissez le geocaching ? C’est un loisir qui consiste à utiliser votre GPS pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à travers le monde. Suivez le guide.

Bien sûr, depuis les smartphones, le loisir a explosé, il y en a partout. à Ottrott aussi. Ottrott, un des seuls villages alsaciens qui se prononcent pareil en langue régionale et en français. Avec Soultz. Partez à la découverte des moines bénédictins qui se sont installés sur les bans d’Ottrott en 1109. On dit bien les bans, les Ottrott, car il y en avait deux autrefois. Ottrott le Haut, et Ottrott le Bas. Neder-rotte-rode, et Ewer-rotte-rode en alsacien. Déjà plus chaud, hein. Un rode, c’est de l’ancien allemand pour une forêt, Otten est probablement une référence à un chevalier Othon.

Donc la forêt haute et la forêt basse du chevalier Othon. Plus tard, donc des bénédictins de Bourgogne arrivent et… Je m’arrête là, j’ai peur de divulguer des indices importants pour cette chasse aux trésors. En suivant les balises geocaching, vous accéderez au délicieux nectar local, le Rouge d'Ottrott. D’ailleurs, savez-vous comment on dit le rouge d’Ottrott en alsacien ? Attention, petite annonce, car nous sommes...

Le rouge d’Ottrott, en alsacien, c’est du Ottrotter Roter. Et si vous cumulez le tout, ça donne du Ottrotter Roter von Ewer-rotte-rode. Car le domaine Fritz-Schmitt est bien à Ottrott-le-Haut, là où les secrets de ce breuvage vous seront dévoilés par Justine, qui vous accueillera de jeudi à dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 18h. En cadeau, une dégustation gratuite pour tous ceux qui retrouvent le trésor ! Toutes les infos sur routedesvins point alsace

