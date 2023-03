Gérémy Credeville invité du Journal des Fous Rires de Bordeaux sur France Bleu Gironde - J2

4ème journée de rires et de sourires pour le festival Les Fous Rires de Bordeaux. Toute la semaine nous avons la chance de rencontrer les artistes programmés, les festivaliers et bordelais qui participent à l'événement. Depuis le 18 mars et jusqu'au samedi 25 mars, 7 scènes nous accueillent pratiquement tous les soirs pour du stand-up, du one-man/woman-show, de la magie, mais aussi des scènes en OFF avec du karaoké et des matchs d'impros !

Notre invité ce mardi 21 mars : Gérémy Credeville ! Il a participé à l'Inglorious Comedy Club hier soir au Fémina, il est allé s'entraîner avec les Girondins de Bordeaux ce matin et a aussi rencontré les détenus de la prison de Gradignan... Un programme bien chargé dont il nous parle entre 17h40 et 17h50 !

Geremy Credeville - Les soirées films en couple

Les autres spectacles de la soirée : au théâtre Fémina, Laurent Baffie se pose des questions à 20h30. Et préparez-vous à y participer ! Vous n'êtes pas à l'abri de monter sur scène pour vous questionnez avec l'artiste ou être questionné par Laurent Baffie avec tout le non-intérêt qu'il portera de toute façon à vos réponses (ou pas).

Au théâtre Trianon à 20h30, Edgar-Yves, Certifié Taquin, il va peut-être danser Beyoncé, peut-être pas... Il vous invitera peut-être à un barbecue, ou pas... Ce qui est sûr : c'est qu'il va vous faire rire en abordant pleins de sujets : écologie, colonisation, sa mère et l'infidélité.

Edgar-Yves – Je suis brisé

A La Nouvelle Comédie Gallin, Sérine Ayari, A l'aise à 20h30. Et elle va mettre tout le monde à l'aise : vous faites des fautes de français ? C'est pas grave. Vous aimez dire des insanités pour vous défoulez ? C'est pas grave. En anglais, français ou néerlandais venez vous mettre à l'aise parce que elle, c'est sûre, elle le sera.

Serine Ayari – Reine d'Egypte

Au théâtre Molière à 20h30, Les Jumeaux pour Bonjour au revoir s'il vous plaît merci. L'histoire d'une vie en double ou d'une double vie. Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ? Qui est le vrai Steeven et le vrai Christopher ? Réponse, peut-être, dans le spectacle !

Les Jumeaux - C'est la crise

Infos et réservations : Les Fous Rires de Bordeaux