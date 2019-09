Gorodka, le village entièrement dédié à l'art à Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

Gorodka est l'un des 10 sites nominés aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord, c'est à vous de voter et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Gorodka le village artistique

En 1970, Pierre Shasmoukine, peintre, plasticien décide de quitter Paris pour s'installer au fond des bois près de Sarlat et y construire un lieu de rencontre d'artistes et un centre de création contemporaine. Pour Pierre Shasmoukine, aucun moyen financier mais plein de rêves dans la tête! C'est le début de Gorodka, un lieu atypique, unique en France entièrement dédié à l'art. Sur près de deux hectares, le site propose aujourd'hui trois parcours nature au coeur de la forêt avec huit galeries d'art à contempler. Dans cet étrange univers, se côtoient plus de 500 oeuvres .

Catherine Mordin, la soeur de Pierre Shasmouskine, propriétaire de Gorodka à Sarlat Copier

L'espace artistique Gorodka est situé à 4 km de Sarlat. Prenez la sortie sud, direction la Canéda et suivre les panneaux municipaux. Gorodka est ouvert en juillet et en août tous les jours de 18h à 23h et de septembre à juin uniquement sur rendez-vous. Le tarif est de 10 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (sauf groupes enfants accompagnés). Pour les groupes, de plus de 10, le tarif est de 8 euros.

Gorodka et ses endroits insolites

l'hélicoptère libellule et les œuvres lumières

les folies plastiques

la plus petite galerie Za du monde

Opersexis

Les joyeuses prestations

Des classes de sculpture sur pierre

Pour plus d'informations, contactez Pierre Shasmoukine de "Gorodka" à Sarlat-la-Canéda. Tél 05 53 31 02 00 E-mail : info@gorodka.com