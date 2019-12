Gourmandises au château de Cheverny !

Allée de sucreries géantes, illuminations, Père Noël, et ambiance de chalet de montagne pour ce rendez-vous annuel immanquable !

Cheverny, France

La féerie de Noël est au rendez-vous jusqu’au 13 janvier 2020, au Château de Cheverny, dans le Loir et Cher. Comme tous les ans, les décorations de Noël ont été installées, tant dans les jardins que dans chaque pièce du château. Sans oublier la façade éclairée aux couleurs de Noël dès la tombée de la nuit !

La façade du Château de Cheverny aux couleurs de Noël - Château de Cheverny

C’est l’Orangerie du château qui accueillera les 14 et 15 décembre des artisans et fabricants de douceurs en tous genres. Artisans dont il sera possible de découvrir les produits également dans la salle des Trophées, sans majoration du prix d’entrée au château.

Et il y en aura pour toute la famille !

Pour la joie des plus petits, dimanche 15 décembre, le Père Noël viendra saluer les visiteurs, accompagné de la Mère Noël :

"Une arrivée à 14h30 - qui ne devrait pas laisser nos jeunes hôtes indifférents - ... en hélicoptère ! », précise la Marquise de Vibraye.

Table de Noël au Château de Cheverny - Château de Cheverny

A noter également : le dimanche 8 décembre, un goûter sera offert aux visiteurs dans l’Orangerie à 16h, toujours en compagnie du Père Noël qui leur lira des contes au pied du sapin.