Goûtez à la mobilité électrique avec Gyrorando à Marcillac Saint Quentin

Marcillac-Saint-Quentin, France

Gyrorando et ses balades en gyropodes est l'une des 10 activités nominées aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour voter et élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Gyropode en Périgord Noir

Gyrorando est une société basée à Marcillac Saint Quentin, dans le Périgord noir, créée en Juin 2017. Elle propose des parcours guidés en gyropodes et trottinettes électriques, des balades allant de 1h30 à 4h. Egalement des Gy’Olympiades qui sont des animations autour de différents ateliers ou jeux avec les gyropodes. Enfin, elle fait des initiations de mobilités électrique lors de manifestations. L’environnement devient un véritable terrain de jeu en vivant l’expérience de la mobilité électrique individuelle. Tout le monde peut adopter la gyr’attitude, de 9 à 99 ans.

Eric Ligonnet de l'entreprise Gyrorando spécialisée dans la location de gyropodes à Marcillac Saint Quentin Copier

A 10 kms de Sarlat et 11 kms de Montignac, venez découvrir la gyr’aventure qui a fait le succès de Gyrorando, en revenant aux origines de nos valeurs qui mélangent nature, culture et aventure.

Pour plus d'informations : GYR-Ô-RANDO à La Berboutie sur la commune de Marcillac. Téléphone 06.07.75.92.66 ou mail :gyrorando@gmail.com