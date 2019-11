Gagnez vos places pour le cirque Médrano, samedi 14 décembre 2019 au Bouscat

Le Bouscat, France

Une nouvelle fois, France Bleu Gironde s’associe au cirque Médrano et vous invite à une soirée féerique, à l’occasion des fêtes de fin d’année. En remplissant notre formulaire ci-dessous gagnez votre Pass famille (4 places) pour découvrir le nouveau spectacle de Noël du Cirque Médrano, le samedi 14 décembre à 19h30, sous le chapiteau vous pourrez découvrir le Noël des Tsars !

France Bleu Gironde invite également, pour cette séance unique, des familles girondines aidées par le Secours populaire.

Les stars du cirque russe

Le cirque Médrano installe son chapiteau sur l’Hippodrome du Bouscat du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 et vous présente son nouveau spectacle intitulé « Le Noël des stars du cirque de Russie » ! Laissez-vous entraîner dans un tourbillon de rêve et d’illusion avec les meilleurs numéros du monde présentés par 30 artistes primés dans les plus grands festivals de cirque et réunis sous le chapiteau du cirque Médrano, pour un show époustouflant !