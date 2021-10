Graulhet : le cuir dans la peau 2021

Ce lundi 18/10 et ce mardi 19/10 les entreprises tarnaises du cuir ouvrent leurs ateliers au public et mettent en avant ce savoir-faire à Graulhet (81) avec passion.

Cuir et tradition

Pour la cinquième année, l’Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac organise les portes ouvertes annuelles « Graulhet, le cuir dans la peau ». Cet événement exceptionnel met à l’honneur les entreprises spécialisées dans la filière du cuir en faisant visiter leurs ateliers et leur métier. Quel est le processus qui transforme la peau en cuir ? Comment les maroquiniers fabriquent leurs articles haut de gamme ? Quels sont les différents métiers du cuir ? Autant de questions auxquelles vous trouverez réponses à travers ces visites ! Rendez-vous le lundi 18 et le mardi 19 octobre. Chaque année les visites sont complètes, nous vous conseillons de réserver vos places auprès de l’Office de Tourisme ou en ligne. Marie-Zoë CAU est l'invitée de Circuit Bleu, Côté Culture à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

