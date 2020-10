Guido Schumacher, directeur administratif du théâtre régional franco-allemand, vous donne un avant-goût de la saison à venir, et vous présente la Tanzstunde.

Guido Schumacher et la Tanzstunde

Ouverture de la saison 2020-2021 du Theater Eurodistrict Baden Alsace au Forum européen sur le Rhin le 2 octobre 2020 avec la création « Die Tanzstunde ».

Die Tanzstunde

Elle, danseuse qui ne peut plus danser, lui, scientifique autiste qu’on ne peut pas toucher. «La leçon de danse» c’est l’histoire de ces deux personnalités singulières, drôles, blessées, mais avant tout, vivantes ! Une comédie romantique et humaine, drôle et pétillante où l’onirisme transporte le réel.

Avec : Benjamin Wendel et Yaroslava Gorobey

Mise en scène : Diana Zöller

Langue : allemand

Toutes les dates.

Le site du Theater Baden Alsace.

À l'occasion de l'ouverture le 2 octobre de la Saison 2020-2021 du Theater Eurodistrict BAden ALsace, Edzard Schoppmann, directeur artistique et Guido Schumacher, directeur administratif du théâtre régional franco-allemand, ont présenté la saison 2020-21, dont le fil rouge des prochaines productions sera la "transformation".

« Comme nous devons tous nous adapter aux nouvelles conditions de vie et de travail, nous avons choisi la transformation comme thème central pour cette saison 2020/2021 » explique Edzard Schoppmann.

Non seulement, la première d’ouverture Die Tanzstunde (La leçon de danse), le vendredi 2 octobre 2020 à 20h au Forum Européen sur le Rhin traitera de ce sujet, mais également les sept autres nouvelles productions de la saison seront axées sur la métamorphose, l'interaction entre l'échec et les nouveaux départs. Après avoir ouvert les portes de sa propre salle de spectacle avec succès, il y a tout juste un an, au Forum Européen sur le Rhin à Neuried, la Compagnie a dû relever avec la crise sanitaire due au COVID 19, un autre grand défi en mars dernier.