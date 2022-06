Happy hour, l'invitée : Delphine Jouve

TEMPS F(L)OU !

Tic-tac, battement de secondes, brassage de minutes, course des jours et tournage de pages d’agendas...

Temps flou, temps fuyant, temps fou, temps fluide, il égrène ses remous comme un fleuve puissant chargé de boues et d’éclats de lumière.

Il s’écoule, long dragon sans début et sans fin. À telle enseigne que certain·e·s le disent circulaire. Et nous, fétus de pailles dansants dans le courant de ce géant ruban de Moebius.

Il nous faut bien des archives pour nous sortir de ce temps fou, nous qui y sommes plongé·e·s depuis notre petit zéro. Des traces, des jalons, des piquets le long des berges, des images d’avant faisant écho avec ce présent mouvant et miroitant.

Une répétition, un bégaiement de l’histoire ? Un instant de libération? Nous y voici sans doute, pas tout à fait la même eau mais les mêmes reflets, on peut le voir en sondant les eaux profondes des archives.

Pour cette 21ème édition, nous vous convions au cœur des archives de la ville, et, vous savez quoi ? Où stocke-t-on ces 1000 ans de documents, humble tentative humaine de lutter contre ce temps fluide ? Dans les anciens réservoirs d’eau de la ville.

Vincent Camus | Les Vidéophages

C'est avec cette présentation que toute l'équipe de l'association Les Vidéophages de Toulouse vous retrouve ce week-end pour la nouvelle édition de leur "Faite de l'image".

Du jour à la nuit, en passant par l'apéro, vous êtes attendus autour des archives municipales dans le quartier Bonnefoy, pour découvrir les ateliers, des projections, les concerts, les illuminations, bref deux jours / soirées / nuits de fêtes autours de l'image, de la musique, de la rencontre, de l'échange et du partage.

Delphine Jouve l'invitée de l'happy hour de France Bleu Occitanie Copier

Affiche faites de l'image 2022 - Sarah MALAN

Découvrez le programme des festivités du 1er et 2 juillet sur le site des Vidéophages.

Entrée libre, au chapeau.