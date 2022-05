Happy hour, les invités : Les Enfoiros de l'INSA

Toujours très actifs et mobilisés pour aider les restos du cœur, les enfoiros de l'INSA de Toulouse sont en effervescence pour l'organisation de leurs évènements de fin de saison. Camille et Txomin sont venus nous présenter la première édition de "La course des Enfoiros" ce samedi 14 mai 2022;

"22 années d'engagement auprès des Restos du Cœur Nous sommes un club de l'INSA Toulouse créé en 2000 par trois élèves-ingénieurs qui regroupe aujourd’hui plus de 150 étudiants et diplômés, professeurs et personnels, de l’INSA ainsi que des universités environnantes."

Voilà comment se présentent modestement ces étudiants de cette école d'ingénieurs de Toulouse, qui se mobilisent chaque année, pour mettre en places des collectes de dons de produits de première necessité, pour participer aux distributions, aux cotés des restos du coeur, dans les rues de Toulouse, et pour créer tous les ans, un spectacle original à la manière des enfoirés, pour collecter de l'argent qui est intégralement reversé aux Restos !

Cette année, les enfoiros lancent une nouvelle manifestation : La course des enfoiros.

Course qui se déroule le samedi 14 mai sur le site de l'Oncopôle, non loin de la station du téléphérique. Une course non chronométrée, mais ouverte à tous, avec 2 parcours, 5 et 10 km, mais aussi un concert gratuit offert par les enfoiros.

Ecoutons Camille et Txomin.

Camille et Txomin, responsables communication événementielle des Enfoiros sur France Bleu Occitanie Copier

Les inscriptions pour participer à la course sont toujours ouvertes, jusqu'au moment du départ.

Découvrez le programme de l'après-midi et de la soirée

Et préparez votre week-end du 3 et 4 juin pour le prochain spectacle des Enfoiros de l'INSA !