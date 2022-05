Déambulations et Frou-Frou

Déambulant de Bastia à Folelli, Histoire(s) en Mai s’intéresse à la toilette : celle des héros de romans et des personnages historiques, celle des Bastiaises et des Bastiais de jadis… Et aussi _à la jaquette des beaux livres, au frou-frou des soieries, aux ramages des indiennes ou du papier artistement peint, aux dessous chics de nos palais_… Élément essentiel du spectacle à l’opéra, au théâtre et au cinéma, le costume de l'acteur est autant narratif qu'esthétique ; d’où le soin du metteur en scène dans le choix du costumier. Mais à l’écrivain, factotum de son roman, incombe toute tâche, y compris celle de vêtir ses personnages !

Les invités

Historiens : Christophe Bourseiller journaliste, écrivain, acteur. Pascal Ory, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d’histoire culturelle, écrivain et académicien. MichelÉdouard Nigaglioni, conservateur, directeur du Patrimoine, auteur. Éditeur : Dominique Bordes (éditions Monsieur Toussaint Louverture)

Romanciers : Benedetta Craveri, Nicolas d’Estienne d’Orves, Patricia Bouchenot-Déchin - Auteur jeunesse et scénariste : Bertrand Puard

Animateurs des rencontres : Laure Limongi, Linda Piazza, Françoise Ducret, Jocelyne Casta, Sylvain Gregori, Philippe Peretti.

La programmation

Mercredi 11 mai - 14h - Alma Librairie

“C’est la révolution“ de Bertrand Puard. Dédicace animée par Françoise Ducret.

Jeudi 12 mai - 14h Galerie Noir et Blanc 17h - Vernissage de l’exposition N°10 Costumes et Sculptures / Concert de E Cantid'Elle. Rencontre avec Christophe Bourseiller Le complotisme anatomie d’une religion chez Cerf, animée par Philippe Peretti

Vendredi 13 mai - 17h Bibliothèque municipale de Bastia Rencontre avec Pascal Ory animée par Christophe Bourseiller.

Samedi 14 mai - 17h Auditorium du musée de Bastia Rencontre avec Pascal Ory : Ce côté obscur du peuple, Collection Bouquins, animée par Sylvain Gregori, docteur en histoire et directeur du Musée de Bastia et Philippe Peretti, Adjoint au Patrimoine de la Ville de Bastia, professeur agrégé d’histoire.

Mercredi 18 mai - 17h Bibliothèque patrimoniale Conférence Paul-Édouard Nigaglioni : La toilette à Bastia, XVIIe , XVIIIe siècles

Jeudi 19 mai - Bibliothèque patrimoniale

16h - Exposition autour du costume

17h - Départ de la “Promenade Salvatore Viale : les palais bastiais, du spectaculaire à l'intime (musée, terrasses d'immeubles remarquables, galerie Noir et Blanc, final sur la terrasse de la Casa Reale)

Vendredi 20 mai 17h - Bibliothèque municipale Rencontre avec Benedetta Craveri, Nicolas d’Estienne d’Orves, Patricia Bouchenot-Déchin animée par Jocelyne Casta et Françoise Ducret Rencontre avec Dominique Bordes des éditions Monsieur Toussaint Louverture animée par Laure Limongi

Samedi 21 mai