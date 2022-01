Histoires d’avions au Musée du jouet de Colmar

Tout sur l'expo Histoires d'avions à Colmar Copier

Embarquement immédiat ! pour une aventure extraordinaire, au Musée du Jouet de Colmar. L’exposition temporaire Histoire d’Avions propose un voyage dans l’univers fascinant de l’aéronautique, grâce à des avions-jouets mythiques et insolites.

Non, à Colmar, hein. Grâce à une collection privée de plus de 200 jouets, le parcours de visite est une invitation à découvrir une époque d’inventeur, d’aventurier et de héros. L’occasion de se rendre compte que cette invention majeure du XXème siècle a été suivie pas à pas par les fabricants de jouets.

Témoin d’une époque et des avancées techniques et technologiques, les jouets exposés retracent de manière chronologique l’histoire de l’aviation civile. A partir de 1908 et les pionniers de l’aviation jusqu’en 1976 et le Concorde vous avez entendu les petits crissements, là ? C’était un bruit d'atterrissage d’un Concorde, je n’aurai pas aimé être à la place des freins. L’exposition est un ticket assuré pour l’aventure et le voyage. Des machines volantes aux dirigeables.

Oui, des Zeppelins, pas des Led Zeppelin, merci ! Et on n’oublie pas les premiers « fous volants » comme Farman ou Blériot puis les aventuriers disparus comme Mermoz ou Saint-Exupéry et pour terminer par l’essor du transport aérien, cette exposition est l’occasion d’un voyage en trois étapes pour découvrir l’aviation de commerce et de transport. Une visite étonnante et ludique qui s’adresse aux passionnés comme aux curieux pour rêver et se laisser emporter par cette grande épopée de l’aviation.

Des décors sous la forme de petites scénettes Playmobil ponctuent le parcours de visite ainsi qu’un livret-jeux pour tous les pilotes en herbe. Vous admirerez un décor géant scénarisé, une rencontre au sommet et dans les airs pour Lego et Playmobil dans une vitrine panoramique. Mise en scène par Claude Steiblé, de l’association en Avant Figurines. Des images anciennes de la collection de Tomi Ungerer, et une borne d’arcade pour jouer à un classique shoot ‘em up de 1982 : Time Pilot. L’expo histoire d’avions est à voir jusqu’au 4 février au musée du jour à Colmar

