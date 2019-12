Histoires, pirouettes et percussions au Cloître de la Psalette

Les 21 et 22 décembre 2019 à 15h et à 16h, dans la librairie de Cloître, les enfants fêtent Noël !

Tours, France

Géré par le Centre des Monuments Nationaux, le Cloître de la Psalette, propose aux plus jeunes enfants (à partir de 4 ans), de la musique et des histoires le samedi 21 et le dimanche 22 décembre, de 15h à 16h.

Prendre le temps, le temps de savourer des histoires délicatement choisies pour enchanter petits et grands. Prendre quelques notes de musique, puis une pirouette et des paroles, le tour est joué! Albums et comptines prennent vie.

Musiciens et comédiens de la compagnie ReBonDire font apparaître et disparaître un monde poétique et enchanté sous les voûtes de l’ancienne librairie du cloître de la cathédrale pour notre plus grand plaisir.

Renseignements et réservations :

Tél. 02 47 45 68 61 du lundi au vendredi.

Tarifs: Adulte : 3,50 € / Enfants et moins de 26 ans : gratuit.

A noter : l'accès au Cloître de la Psalette se fait par la Cathédrale Saint Gatien.