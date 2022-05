I Fochi Paoli

Le samedi 21 mai la place du couvent accueillera chacun et chacune autour d’un grand bûcher réalisé, comme d’habitude, afin de remémorer l’arrivée des cendres du père de la patrie à Merusaglia

Le programme

14h30 : Messe célébrée dans l’église San Francescu de Merusaglia, chantée par le groupe Madrigale de San Damianu, avec la participation de plusieurs confréries.

De 15h30 à 19h : Concerts avec les groupes l’Archetti Bastiacci, l’Eredi, Orizonte, A Cispra, E Voci di a Gravona, et Hubert Tempête.

Ballu et quadrille avec l’association A Ceppa.

Reconstitution historique avec I Naziunali et dépôt de gerbe devant la statue de Pascal Paoli.

Suivra un moment de recueillement et une lecture d’une poésie, sur la tombe du Prete Mondoloni.

20h30 : Focu à e ceppe, embrasement du feu qui accompagnera toute la soirée et la veillée, et « pranzu »*.

21h30 : Concert avec le groupe I Chjami Aghjalesi

La veillée se poursuivra par des chjami è rispondi, un ballu, un grand moment de partage, d’échanges et d’amitié.

*Ci sera da beie è da manghjà, ognunu porta un buccone, o un pezzu di legnu !