Immense... Le lac de Vouglans (39) #BIENENFC

Avec ses 35 km de long et son eau vert émeraude, le lac de Vouglans est un terrain de jeu privilégié pour les activités estivales ! Baignade, pêche, pédalo, kayak, canoë, stand up paddle… Le foisonnement d’activités que l’on peut y trouver en font un point de rendez-vous incontournable lors de vos vacances dans le Jura, spécialement avec des enfants !

Le lac de Vouglans, c’est un peu la station balnéaire du Jura ! 3ème lac artificiel de France par sa taille, il offre une large palette de possibilités : plages, ports, restaurants, hébergements, croisières commentées, activités sportives… Vous pouvez y faire une halte le temps d’une journée, où en faire votre point de chute privilégié pour rayonner, ensuite, dans le Jura.

A chacun sa visite !

À la question « que faire autour du lac de Vouglans ? », les habitués répondent d’abord volontiers : se baigner ! Ses larges plages aménagées, entre sable et pelouses ombragées, accueillent les baigneurs en quête d’une eau agréablement rafraîchissante lorsque le mercure monte à son maximum. Il est aussi possible d’y pique-niquer, notamment sur les tables prévues à cet effet. Pour se baigner au lac de Vouglans, plusieurs « spots » sont possibles : la plage de la Mercantine, la plage de Bellecin et la plage de Surchauffant.

Ici, vous aurez accès à toutes les plages accessibles autour du lac de Vouglans.

Une multitude d’activités nautiques

La baignade au lac de Vouglans, c’est aussi des loisirs pour varier les plaisirs de l’eau ! Il est possible de louer des pédalos, canoës, kayak ou « stand up paddles » depuis les plages de la Mercantine et de Bellecin. Depuis cette dernière, des excursions sont aussi organisées autour du lac, pour du canyoning, de la spéléo, du tir à l’arc, de l’escalade ou du VTT. La plage du Surchauffant, avec le port du Meix, est le rendez-vous des amateurs de ski nautique et jet ski. C’est aussi depuis ce port que l’on peut embarquer à bord du « Louisiane » pour une croisière sur le lac, avec possibilité d’y déguster un bon repas.

