Indre-et-Loire: Envie de jouer? Découvrez nos bonnes idées pour les 16 et 17 novembre

Et si on profitait de ce week-end des 16 et 17 novembre, qui s'annonce maussade en Touraine, pour jouer? Seul, en famille ou entre amis, profitez des nombreuses animations du week-end pour tester des tas de jeux de société et, qui sait, souffler de bonnes idées au Père-Noël ;-)

Indre-et-Loire, France

Les jeux de société c'est sympa. Mais, dans les magasins, on ne sait pas toujours lesquels choisir, faute d'avoir pu les tester. Animations en bibliothèque, festivals du jeu, week-end découverte... sont l'occasion idéale pour essayer des jeux qu'on ne connait pas. En Indre-et-Loire ce week-end, de nombreux rendez-vous attendent le grand public. En famille, en solo, entre amis... Profitez-en pour rencontrer d'autres passionnés et trouver des partenaires de jeu.

Jouez à la bibliothèque

A Saint-Pierre-des-Corps, on ne sera pas obligé de jouer au roi du silence. Comme tous les 3ème samedis du mois, la bibliothèque propose ce 16 novembre aux publics dès 3 ans "C dans la boîte", pour jouer et tester différentes références. Rendez-vous gratuitement de 10H à midi et de 14H à 17H.

Echappez-vous à Savonnières

Samedi également, l'ALIPES (l'association des parents d'élèves de Savonnières) vous attend à l'espace MAME de 15H30 à 22H pour sa désormais traditionnelle Fête du Jeu. Divers jeux de société et de construction seront accessibles à tous, bébés, enfants, ados ou adultes. Une restauration et une buvette seront proposées aux visiteurs. Et, nouveauté de cette année, un escape game attend les amateurs d'énigmes. L'entrée de la fête du jeu est gratuite.

Des jeux en tous genres © Maxppp - Guillaume Bonnefont

Jouez au passé et au présent

A Fondettes, la salle Michel Petrucciani à l'Aubrière accueille samedi de 14H à 18H "Jeux pour tous". Lors de ce rendez-vous intergénérationnel, des jeux d'hier et d'aujourd'hui seront proposés aux visiteurs. Au programme de cette douzième édition:

- un espace jeux de société avec « le Ludobus » (plus de 1 500 jeux à disposition).

- un espace « petite enfance » (motricité, jeux de construction, géants, jeux de sociétés, d’imitation …).

- un espace vente avec un magasin spécialisé tourangeau

- un atelier découverte et initiation au jeu de rôle sur table - un espace jeux vidéo avec le pôle animation jeunesse de l'Aubrière

- Un Tournoi du jeu MAGIC L’ASSEMBLEE.

Comptez 2 à 5€ l'entrée et profitez sur place d'un Bar à crêpes, de jus de pomme local de Transats, d'un baby foot, d'animation musicale...

Découvrez le jeu sous toutes ses formes

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, à Tours, c'est l'association Courteline qui vous donne rendez- vous pour son 8ème week-end d'animations autour du jeu. En partenariat avec les associations De capes et de dés, la maison de l'Europe et la Maison des jeux de Touraine, l'association vous attend seul, en famille ou entre amis. N'hsitez pas à venir déguisés, puisqu'il paraît qu'on devrait y croiser Al Capone, Roger Rabbit, des gangsters, les incorruptibles...

En plus des nombreux espaces (espace ludique 2/6 ans, espace jeux de société pour tous, Ludopassion dès 11 ans, Europ'games, espaces des mots...) un casino éphémère et une vente aux enchères ludiques vous seront proposés (samedi uniquement) de 14H à 18H30.

Pour découvrir le jeu "Welcome to your perfect home" une initiation vous attend pendant tout le week-end, avant un grand tournoi avec des lots à gagner (dont le jeu Welcome) le dimanche.

Un dimanche décidément placé sous le signe de la découverte et de la compétition puisque vous pourrez aussi participer à un Tournoi de Troll-Ball.

Un jeu créé en Touraine à découvrir

Vous pourrez également jouer sur place au Jeu « Carnavalesque » . Issu de la résidence d’artistes & créateurs de jeux Juan RODRIGUEZ & Simon HAVARD, il a été créé en 2017 dans les locaux de l'association Courteline.

L'entrée de la manifestion est libre. Buvette et goûter sont prévus sur place.