Indre et Loire : Top 10 des terrasses à faire en Touraine à partir du 19 mai

Vous vous voulez absolument profiter d'une terrasse dans la région pour ce 19 mai ? Vous ne savez pas où aller ? Voici une liste non exhaustive des terrasses sur lesquelles siroter sa boisson et déguster un repas s'accompagnent d'un joli décor.

Après avoir hiberné de manière forcée un long moment, les terrasses font leur retour en Touraine. Dès le 19 mai, vous allez pouvoir siroter votre cocktail ou café tout en profitant du soleil- si celui-ci veut bien pointer le bout de son nez-. Voici notre top 10 des terrasses de la région, liste non-exhaustive comme l'adage le dit si bien.

Place Plumereau, Tours

Commençons par une valeur sûre avec la Place Plumereau à Tours. Lieu de toutes les joies tourangelles, cette place magnifique, à maisons aux colombages, est l'allégorie même de la terrasse. Son centre est consacré aux chaises et aux pararols. Pas de jaloux, nous ne choisissons aucun bar ni resto. Mais sachez juste que la place a été élue the place to be pour prendre l'apéro en France par le guide Lonely Planet.

La place Plumereau et ses multiples parasols de retour © Radio France - Boris Compin

L'Entrepotes, Chinon

Une terrasse romantique et chic vous attend à L'Entrepotes - L'Entrepotes

Des produits du terroir cuisinés de façon raffinée à des prix corrects, c'est ce qui vous attend côté assiette à L'Entrepotes. Le cadre, lui, fait place à un écrin de verdure dès plus romantique. Pensez bien à réserver, la terrasse n'étant pas extensible.

Le Vicariat, Loches

Vue plongeante sur la forêt de Loches - Vicariat

C'est un panorama tout simplement somptueux dont vous allez pouvoir vous délecter au Vicariat. Entre le Logis Royal et la Collégiale Saint-Ours, la brasserie vous offre la forêt de Loches et la vallée de l'Indre comme dégustation visuelle. Rien que pour la vue, ça vaut le coup d'y faire un tour.

La Cabane à Matelot, Bréhémont

L'équipe de La Cabane à Matelot est prête ! - La Cabane à Matelot

Du poisson uniquement du poisson mais du bon poisson frais et pêché dans la Loire. C'est ce que propose la Cabane à Matelot. A quelques mètres à peine de la Loire, le restaurant possède une petite terrasse mignonne et sans chichi. En plus de l'odeur des poissons sur la plancha, vous aurez les effluves du fleuve pour compléter ce cadre aquatique.

Bistrot du Lac, Saint-Avertin

Le cadre bucolique du Bistro du Lac - Bistro du Lac

Encore un cadre idyllique pour un bistrot qui porte bien son nom. Au Bistro du Lac, c'est le lac de Saint-Avertin qui égayera vos yeux. Votre ouïe, elle, pourra être interpellée par la facilité du patron à maîtriser plusieurs langues ( anglais, allemand et même grec). Le goût et l'odorat seront accaparés par une cuisine traditionnelle de qualité. Et votre porte-monnaie ne s'en sortira pas trop mal.

Guinguette de Tours sur Loire, Tours

La guinguette de Tours et son atmosphère boisée - ADT Touraine - Léonard de Serres

La guinguette où l'art de vivre à la Tourangelle. Tout le monde se côtoie au bord de la Loire, des étudiants aux actifs en passant par les retraités. L'éclectisme est le maître mot, aussi bien en terme de fréquentation que de programmation. Oui parce que à la Guinguette de Tours, on y va vient surtout pour prendre un verre et apprécier de la bonne musique.

Au Rendez Vous du Botanique, Tours

Terrasse en plein dans le Jardin Botanique - Au Rendez-Vous Botanique

A deux pas du CHRU et en plein dans le jardin botanique de Tours, ce restaurant est idéal pour reprendre goût à la bonne cuisine après avoir goûté celle de l'hôpital. Des légumes bios et frais, à tel point qu'on croirait qu'ils poussent dans le jardin. Le vert dans toute sa splendeur, aussi bien dans l'assiette que dans le décor.

Le Shaker, Amboise

Si vous voulez un tête à tête avec le château d'Amboise pour la réouverture des terrasses, le Shaker est le lieu qu'il vous faut. Il offre une vue imprenable sur le château, seule la Loire osera vous séparer. 140 cocktails sont proposés, à consommer avec modération – bien évidemment-. Vous pourrez peut-être croiser Mick Jagger si vous avez de la chance.

Volupia, Chargé

La cadre plus que nature du Volupia - visitfrenchwine.com

Prenons la Loire en amont et arrêtons-nous à Chargé. Le Volupia vous propose une terrasse très basique à la limite de la guinguette. Attendez-vous à avoir un peu de terre sur les chaussures. En contrepartie, vous aurez la Loire sauvage comme paysage et une restauration 100% locale : de la bière à la charcuterie, tout est fourni par les producteurs du coin. Ça vaut le coup de se salir un peu les chaussures.

La closerie du Tilleul, Chédigny

Jardin magnifique pour accompagner votre repas à la Closerie du Tilleul - touraineloirevalley.com

Vous prendrez place sur la terrasse d'un ancien presbytère. En contrebas se situera le jardin du curé toujours très bien entretenu. La cuisine se veut de saison avec des produits locaux. Amen.