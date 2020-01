INSOLITE - Des champions du monde et leurs drôles de petits avions à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Bien moins connus et médiatiques que les drones, les petits avions électriques présents ce dimanche 19 janvier 2020 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, n’en méritent pas moins le détour. D’autant que certains seront pilotés par les as des as, champions du monde en titre.

Un sport de haut-vol

On pourrait penser que faire voler un petit avion radiocommandé dans un gymnase s’apparente à un jeu de gamin. Il n'en est rien. Cette discipline sportive, qui dépend de la Fédération Française d'Aéromodélisme (FFAM), peut être certes pratiquée en loisir, mais elle a aussi ses compétitions, nationales et internationales. Et à l’image de la voltige aérienne grandeur , les pilotes français sont des habitués des podiums.

Champions du monde !

Trois des quatre membres de l'équipe de France, victorieuse au dernier championnat du monde, qui s'est déroulé en mars 2019, à Héraklion en Grèce, sont présents ce dimanche à Clermont-Ferrand. Autant dire que le spectacle est assuré. D'autant plus que ce concours F3P des Volcans est une épreuve comptant pour la sélection de la future équipe de France, qui défendra les couleurs de la France au prochain championnat du monde de 2021 en Roumanie.

Et ce n’est pas un hasard, car la France, berceau historique de l’aviation, est un pays qui aime l’aviation sous toutes ses formes. Et l’aéromodélisme peut être une vraie porte d'entrée vers une carrière aéronautique ou technique. Rien qu’à l’AVV (Aéromodélisme Vallée de la Veyre), le club organisateur de la compétition, on compte deux pilotes brevetés, un troisième en cours de formation. Trois autres membres du club travaillent à l’AIA et encore deux chez Hop ! Tous des passionnés, avec la tête souvent en l’air et qui déclinent leur passion à différentes échelles.

F3P : quésako ?

Le F3P c’est l’acronyme désignant, parmi toutes les disciplines pratiquées en aéromodélisme, la catégorie de voltige en salle. Elle comporte deux épreuves.

D’abord la voltige académique, l’objectif est alors de réaliser des figures de voltige imposées. La deuxième épreuve c’est le vol en musique, aussi appelé aéromusical. Ici l’épreuve est beaucoup plus spectaculaire et divertissante. Le pilote doit exécuter ses figures en rythme sur une bande sonore composée d'extraits musicaux, qu'il aura lui-même conçu. Comme pour le patinage artistique, des notes sont attribuées par un collège composé de 3 à 5 juges.

une seule petite erreur sur une seule figure peut faire perdre une ou plusieurs places sur le podium

Pour Manuel Bonniot, pilote licencié au club des Martres-de-Veyre, qui a participé à plusieurs Championnats de France, et pratique aujourd'hui la voltige aérienne "grandeur" sur un des plus performants avions actuels , l'Extra 300L, au sein de l'Aéroclub des Volcans, basé à Aulnat, ce qui fait la différence pour gagner, c'est la rigueur absolue dans la qualité des trajectoires et la parfaite géométrie des figures. Il est catégorique : il faut beaucoup s’entraîner, accompagné d'un coach qui saura analyser les erreurs que le pilote ne voit pas forcément. C'est pour cette raison qu'il n'est pas rare de voir en compétition des duos père/fils, qui alternent les rôles de pilote et de coach.

Manuel Bonniot, pilote, conjugue sa passion pour la voltige aérienne à grande et petite échelle © Radio France - Pascal Gourvat

80 grammes !

C’est le poids moyen des avions électriques utilisés pour la voltige en salle. Les moins lourds peuvent même descendre jusqu’à 35 grammes, pour une envergure généralement proche des 80 centimètres. Les pilotes de F3P sont en fait de réels pilotes d'essais et metteurs au point. Les plus talentueux élaborent leurs modèles de A à Z et en assurent, bien entendu, le pilotage. Avec des modèles de plus en plus légers (leur masse a été divisée par 4 en quinze ans de pratique) grâce à l'utilisation de matériaux composites modernes, chaque participant allie ainsi précision, géométrie, symétrie d’exécution et attitude pour tenter de sortir son épingle du jeu.

Un avion de voltige en salle comme celui-ci pèse souvent moins de 100 grammes

Du loisir à la compétition

Tom Bonnet, qui fêtera son quinzième anniversaire le jour du concours, est un des jeunes licenciés au club des Martres-de-Veyre. Il a découvert l’aéromodélisme le jour où son grand-père lui a offert son premier hélicoptère radiocommandé. Il a ensuite rencontré René Epicier, le doyen du club des Martres-de-Veyre, qui l'a véritablement initié et qui lui a définitivement transmis le virus. Ce qui plait à Tom c'est autant la construction des modèles que leur conception (Tom est devenu un expert de l'impression 3d...) mais ce qu'il préfère c'est la voltige. Après six ans de pratique, Tom pense être au niveau pour commencer à se mesurer aux meilleurs.

Cette année mon but principal est de partir au championnat de France F3P 2020

Pour cela Tom devra participer à deux concours : celui de Clermont-Ferrand et un autre, qu'il ira faire à Saint-Amand-Montrond dans le Cher.

Tom Bonnet (ici à gauche), licencié au club d’aéromodélisme AVV, espère disputer le championnat de France F3P 2020 - Christian Boivin

Dans le Puy-de-Dôme il existe huit clubs d'aéromodélisme, prêts à vous accueillir pour un vol d'initiation et vous apprendre à piloter. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site de la FFAM.

En pratique :

Concours F3P Voltige indoor des Volcans, à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, organisé par l'AVV. Comptant pour la sélection en équipe de France.

Dimanche 19 janvier de 9h à 18h (entrainement samedi 18 à partir de 14h)

Entrée gratuite