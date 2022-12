INTERVIEW - Allain Bougrain-Dubourg "le bird watching c'est bien"

Allain Bougrain-Dubourg vient de publier un livre de poids (puisque publié aux Editions Plon) le Dictionnaire amoureux des oiseaux dans lequel le président de la Ligue pour la protection des oiseaux nous aide à suivre la tendance du bird watching.

Il ne faut surtout pas mettre de pain sur son balcon

Lors de Lecture en fête, le salon du livre de Roquebrune-Cap-Martin qui a lieu samedi 3 et dimanche 4 décembre , on va pouvoir rencontrer Allain Bougrain-Dubourg et apprendre (notamment) qu'il ne faut absolument pas mettre de pain sur son balcon. Beaucoup croient bien faire quand l'hiver fut venu. Dans notre entretien, nous en parlons.

