Jacky Ido : "J'admirais Carole Bouquet de loin, aujourd'hui je suis fier de l'appeler mon amie"

C'est Muriel Mayette-Holtz, la directrice du Théâtre National de Nice qui a dirigé cette création il y a environ un an et demi. Qui l'a présenté, avec dans le rôle-titre Carole Bouquet, au jour de l'inauguration de la nouvelle salle La Cuisine à Nice.

Depuis "Bérénice" est partie en tournée, a été saluée unanimement - notamment à Paris et Avignon - et revient pour débuter la nouvelle saison du Théâtre National de Nice pour plusieurs représentations, du mercredi 4 au samedi 7 octobre 2023.

"Bérénice", une pièce classique de Racine, est mise en scène ici de manière cinématographique. Le décor minimaliste et la sonorisation des voix ajoutent une dimension sensorielle à l'expérience théâtrale, créant l'impression de regarder un film en direct, mais sans possibilité de retake.

Jacky Ido incarne Antiochus, un personnage pris entre l'amitié pour Titus et son amour secret pour Bérénice. Il souligne avec nous que la pièce de Racine est intemporelle, ses thèmes et émotions étant universels et facilement identifiables pour le public contemporain.

