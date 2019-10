Jardins Ouverts : le jardin éco-poétique de Saint-Ouen

Saint-Ouen, France

Le jardin éco-poétique du 16 bis à Saint-Ouen, sis au 16 bis (comme son nom l’indique), de l’avenue Salvador Allende est un projet peu commun. Camille, qui le fait visiter à David Kolski, définit l’endroit comme un « lieu de biodiversité végétale et artistique en milieu urbain ». Pourquoi éco-poétique ? Parce qu’elle-même se reconnaît dans la définition de l’écologie comme un état de conscience, et poétique, parce qu’ici c’est l’acte créatif qui est valorisé. Il s’agit d’un jardin naturel, classé Oasis Nature par l’association Humanité et Biodiversité.

À la lueur des bougies, David Kolski découvre le jour qui se lève au milieu de ce jardin, pensé pour être vivant en toutes saisons. Mathieu, écologue, explique que le choix des semis est pensé en harmonie avec la nature et le climat d’Île-de-France. C’est donc principalement des espèces locales que l’on va trouver ici. On y trouve aussi des mangeoires pour les oiseaux faites par des artistes. Car au jardin éco-poétique, le beau doit être utile, et inversement.

Camille et Mahieu, à l'oeuvre dans le jardin éco-poétique de Saint-Ouen © Radio France - David Kolski

Par exemple, on trouve dans le jardin des miroirs. Ils sont très beaux, mais à quoi servent-ils ? Eh bien, à apporter plus de lumière d’une part, et à offrir un regard différent sur le jardin. Les miroirs créent de l’espace. On trouve aussi dans le jardin des hôtels à insectes. Il faut les protéger, ils pollinisent les plantes et enrichissent les sols.

Une oeuvre de Jérôme Mesnager dans le jardin éco-poétique de Saint-Ouen © Radio France - David Kolski

Espace de création et d’exposition, le jardin éco-poétique propose aussi des œuvres d’artistes.

À l’initiative du Mouvement des incroyables comestibles, le jardin prône une nourriture à partager. Tout le monde peut ici venir jardiner, mais aussi récolter. Et surtout : apprendre, car tout est ici réalisé dans une démarche pédagogique.

Les Jardins ouverts se déroulent les 5 et 6 octobre, retrouvez ici tout le programme.