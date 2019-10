Jardins Ouverts : visitez le Potager du Roi à Versailles

Paris, France

David Kolski vous conseille la visite du Potager du Roi à Versailles construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la demande de Louis XIV.

Classé monument historique et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l'art de la taille et cultivent plus de 800 variétés de fruits et légumes dans un jardin à la Française.

Les légumes sont stockés et préparés sous une énorme voûte.

Ce sont près de 20 à 25 tonnes de légumes qui sont vendus par an et près de 10 à 12 tonnes de fruits.

La voûte date en partie de l'époque de Louis XIV Copier

Bien stockées les courges se conservent plusieurs mois

Ici, les jardiniers pratiquent une agriculture raisonnée sans aucun traitement. Avec de nombreuses techniques, il essaient de conserver au maximum les sols.

La technique de Lasagnes est de plus en plus utilisée Copier

Ce week-end, de nombreuses animations auront donc lieu dans le cadre de la 3e édition de Jardins ouverts et de la 27e édition des Saveurs du Potager du Roi.

Cette dernière a pour thème « Alimentons demain » ou la découverte de l’urgence des enjeux alimentaires et des réponses contemporaines qui allient préservation des ressources et qualité des espaces à vivre.

L’idée est de s’interroger sur comment produire dans le futur

Au programme : expositions, animations jeune public, espaces culinaires & visites guidées par des jardiniers, concerts…

Demandez le programme du week-end Copier

David Kolski a eu le droit à une petite dégustation de légumes un peu oubliés.

On a ici le piment le plus puissant du monde

Le Carolina Reaper, un piment à découvrir Copier

A noter : vous pouvez venir acheter les fruits et légumes cultivés au Potager du roi tous les mardis et samedis à partir de 10h