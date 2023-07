Je visite ma région : La crypte et la tour de la cathédrale de Bourges

Tout d’abord, vous pourrez prendre de la hauteur en visitant la Tour. Et après avoir gravi 396 marches (il faut avoir une bonne condition physique), vous pourrez profiter du magnifique panorama sur la ville de Bourges.

ⓘ Publicité

Vous pourrez aussi observer, sur la plateforme, la plus ancienne cloche de la cathédrale avec son pélican sur le dessus qui remplace le coq comme dans les autres cathédrales et on vous expliquera pourquoi …

La tour ne se visite que l’été, jusqu’au 28 août 2023. Uniquement ouverte les vendredis et samedis toute la journée et les dimanches après-midi

Les visites sont guidées à 9h45, 10h45, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

Ensuite direction la crypte dite aussi l’ « église basse » où vous pourrez découvrir de nombreux trésors comme la sculpture « la mise au tombeau » ou encore des vestiges de la sainte chapelle de Bourges.

La crypte est ouverte toute l’année en visite guidée et cet été, les horaires sont 10h ; 11h15 ; 14h30 ; 16h ; 17h30.

Toutes les infos sur www.bourges-cathedrale.fr/