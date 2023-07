Je visite ma région : la Forteresse royale de Chinon

Découvrez la Forteresse royale de Chinon avec l’ histopad , une véritable plongée dans l’histoire. Parmi les nouveautés, la création d’un espace dédié au siège de 1205. A Chinon, l’action se situe après le siège de Loches, lorsque débute la phase finale des combats, entre le début de l’été et l’automne 1205. Vous pourrez participer à cette nouvelle expérience depuis la Tour du Trésor. Un nouvel espace qui en prime se vi visite. Il s’agit de la tour dans laquelle le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt entreposait son trésor royal, un lieu unique en France.

ⓘ Publicité

Par ailleurs, une légende raconte que les esprits des Templiers emprisonnés en 1308 hantent encore la Forteresse royale de Chinon … Vous pourrez participer a un escape-game grandeur nature. Votre mission ? Résoudre des énigmes en vous aidant d’indices qui ont été cachés les zones secrètes de la forteresse pour libérer leurs âmes.

La Forteresse royale de Chinon est aussi ouverte aux enfants à partir de 5 ans et propose bon nombre animations adaptées, comme la petite visite , qui permet en famille et en 30 minutes de mieux comprendre à quoi servait un château et qui y habitait.

Ce ne sont que quelques exemples des animations qui sont proposées à la Forteresse royale de Chion, retrouvez tout l'agenda : ici.