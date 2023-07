Je visite ma région: Le château d'Amboise

Votre visite au château d’Amboise qui a été l’un des sites favoris des rois de France, vous entrainera sur 3 niveaux : le rez-de-chaussée et le premier étage sont consacrés à la période de la Renaissance et le règne des rois de France, le second étage au XIXe siècle, une période de grands changements pour le château, sous Louis-Philippe.

Votre parcours de visite vous permettra aussi de découvrir les salles des gardes, la grande salle du Conseil et ses somptueux décors, la chambre du roi ou la tour-cavalière des minimes. Vous pourrez si vous le souhaitez visiter le château avec la tablette HistoPad , qui vous sera remise gratuitement à votre passage en billetterie sur simple demande.

Pendant l’été de nombreuses animations sont proposées par le château avec des piques-nique panoramiques en musique et astronomiques avec un point de vue remarquable sur la Loire et des visites guidées pour en savoir plus sur les potins et les petits secrets de la Cour d’Amboise .

Pour les férus d’histoire, l’équipe des guides du château, vous propose aussi une visite guidée plus classique « le château au fil des siècles ».