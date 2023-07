Je visite ma région : Le château de Montpoupon à Céré-la-Ronde

Construit au Moyen-Age, le château de Montpoupon est devenu une magnifique demeure Renaissance au XVième siècle. Il appartient depuis 1857, la famille la Motte Saint-Pierre.

En visitant le c hâteau de Montpoupon , vous allez comme pénétrer dans l’intimité de cette famille et dans un château richement meublé qui vous fera passer de la cuisine, à la salle à manger et même les appartements privés. Votre visite vous permettra aussi de découvrir la passion de la famille pour le cheval et la vénerie.

De nombreux événements sont programmés pendant tout l’été et parmi les temps forts, un rendez-vous le 29 juillet à 20h30 pour assister a une soirée théâtre avec la " Puce à l’oreille " de Georges Feydeau. Vous pourrez aussi assister au traditionnel concert de trompes de chasse le 26 aout à 20h.

Vous pourrez aussi participer aux soirées « Meurtre au château » ou vous allez mener une terrible enquête ou encore participer à l’une des 4 visites guidées. Toute la programmation est : ici.

Ne manquez pas, lors de votre escale à Montpoupon, de faire la visite du parc forestier , dans lequel, vous pourrez apprécier la faune et la flore locale.